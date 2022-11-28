宏都拉斯加强打击贩毒黑帮 派600多名宪兵至边境

（法新社德古西加巴27日电） 中美洲小国宏都拉斯警方告诉法新社，政府今天派遣600多名宪兵前往与萨尔瓦多、瓜地马拉和尼加拉瓜等国交界处加强边境维安。这是宏国宣布紧急状态扫荡黑帮行动的一环。

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宏都拉斯长期以来受困于贫穷、帮派及贩毒相关暴力等问题。最近帮派在拓展生意地盘时经常勒索一般民众，总统秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）24日宣布进入紧急状态。

宏都拉斯宪兵发言人李维拉（Mario Rivera）说：「根据总统颁布的命令，并依照『总体安全计画』（Global Security Plan）架构，今天派遣600多名宪兵前往边境岗哨，以加强安全作业。」 李维拉还说，增派人员目的是为了「防止」来自邻国的「犯罪组织成员」进入宏都拉斯，特别是来自萨尔瓦多。 萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）今年已带头对帮派「宣战」，迄今拘捕了约5万8000人。

卡斯楚颁布紧急状态，旨在加强执行一项政府策略，也就是要「立即收复陷入无法律状态的领土」。

卡斯楚今年1月当选宏都拉斯首位女总统。她宣告要「向勒索开战，如同我们向贪腐、有罪未罚及走私贩毒宣战」。

宏都拉斯、萨尔瓦多和瓜地马拉等3国在地缘上构成所谓「死亡三角」，一些杀人帮派（mara）在这个地区肆虐，他们掌控贩毒，并涉及组织犯罪。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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