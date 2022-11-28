瑞典芬兰盼入北约 土耳其将与两国外长会面商谈

（法新社伊斯坦堡28日电） 土耳其外交部长卡夫索格鲁今天宣布，明天他将在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的北大西洋公约组织（NATO）会议场边与瑞典和芬兰外长会面，讨论这两国加入北约相关事宜。

广告 继续浏览后续

卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）告诉国内媒体，「明天我们将以三边形式，在布加勒斯特（Bucharest）与瑞典和芬兰外交部长会面。」

安卡拉当局先前批评这两个北欧国家为被其视为「恐怖分子」的库德族武装分子提供避风港。尽管早在6月土耳其就已同意不再反对瑞典、芬兰加入北约，但安卡拉至今仍拒绝正式批准这两国加入。 卡夫索格鲁说，「我们正积极推动这个进程，但仍需采取一些步骤。事实上，瑞典才是需要采取更多相关措施的国家。」

俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰和瑞典于5月宣布放弃数十年来的军事不结盟政策，并极力希望成为北约成员国。

瑞典新任总理克里斯特森（Ulf Kristersson）本月初访问安卡拉，与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）会面，希望获得土耳其的首肯，不再阻挡瑞典加入北约。

截至目前，在所有北约成员国中，只有匈牙利和土耳其尚未同意这两国的入盟申请。

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）上周表示，国会将于明年批准芬兰和瑞典加入北约。

© 2022 AFP