警方在欧洲、杜拜两地破获古柯硷「超级集团」

（法新社海牙28日电） 欧洲刑警组织（Europol）今天表示，警方破获一个控制欧洲1/3古柯硷贸易的庞大毒品「超级集团」，在不同国家逮捕到49人，其中包括杜拜的6名主嫌。

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欧洲刑警组织发布声明称，这次大规模国际行动查获30吨毒品，警方也在法国、西班牙、比利时及荷兰进行逮捕行动。

欧洲刑警组织说：「被欧洲刑警组织视为高价值目标的毒枭聚集在一起，成立一个『超级集团』，控制欧洲约1/3古柯硷贸易。」

「在嫌犯控制指挥下，进口到欧洲的古柯硷规模庞大，调查过程中，执法部门查获30多吨毒品。」

欧洲刑警组织称，杜拜逮捕了两名与荷兰有关联的「高价值」嫌犯，另外，有两名与西班牙有关联，两名与法国有关联。

一位不愿透露姓名的欧洲刑警组织消息人士告诉法新社：「其中一名荷兰嫌犯是非常大的一条鱼。」

他说，在同一行动中，13人在西班牙被捕，6人在法国被捕，10人在比利时被捕，2021年有14人在荷兰被捕。

荷兰检方表示，他们将要求从阿拉伯联合大公国引渡嫌犯。

一名37岁男性嫌犯拥有荷兰和摩洛哥双重国籍，他因涉嫌在2020年和2021年在荷兰输入数以千计公斤古柯硷而被捕。

荷兰检方声明称：「这些是与国际贩毒有关的严重刑事犯罪，主要是透过安特卫普（Antwerp）和鹿特丹两个港口从南美洲走私进口。」

另一名嫌犯是一位拥有荷兰、波士尼亚双重国籍的40岁人士。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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