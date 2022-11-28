5名亲人葬身乌鲁木齐火窟 流亡维吾尔人震惊悲哀

（法新社北京28日电） 新疆乌鲁木齐疑因封控不当，一场恶火夺走10条性命，引爆蔓延至多地的反清零示威。法新社专访一名流亡国外的维吾尔族男子，他的5名亲人在这场火灾中不幸罹难，闻讯震惊悲哀。

广告 继续浏览后续

综合先前报导，乌鲁木齐市天山区的吉祥苑小区24日晚间发生大火，造成10人死亡、9人受伤，由于疑似长期封控措施阻碍救援，随后官方召开记者会卸责及网路删文更火上浇油，引发网友强烈愤慨。

大批愤怒的乌鲁木齐市民25日晚间自行突破小区封锁，前往市政府要求立刻解封。事件也引爆各地遍地开花声援，至少包括上海、北京、武汉、成都、广州等多个城市爆发大规模抗议活动。

现年27岁、流亡瑞士的麦麦提（Maimaiti）透过朋友得知，他48岁的姑姑和她4个介于4至13岁的孩子一起葬身火窟，震惊得难以置信。

麦麦提在苏黎世（Zurich）的家中告诉法新社：「我的手脚都在颤抖，感觉头晕目眩、恶心想吐。我真的无法理解。」

早在2017年5月，他就与姑姑失去联系。当时新疆受到大规模镇压，估计有上百万维族人遭到任意拘留，其中有些人仅因为与海外亲属联系就被关押。

麦麦提泪流满面地说：「我姑姑只是普通的家庭主妇，一生致力于照顾和教好孩子。」

「在失去音讯5年后，我真的无法想像自己会以这种方式听到亲人的消息。」

麦麦提也在一张网路疯传的截图中认出自己的表弟留言。火灾发生后，他的表弟在小区群组里乞求邻居救救他的母亲和兄弟姐妹。

他的表弟在群组发文求救说：「我联系不上住在1901号的人，不知道他们情况如何，他们打不开门。你们能破门进去吗？里面还有小孩。」事发时，发文者并不在乌鲁木齐。

麦麦提认为，他的维族亲人并未及时获救，因为他们是维族。「我永远不会相信中国政府。只要维吾尔人发动抗议，政府就会让他们彻底噤声。」

他也悲观地预测说：「我认为示威者都会被抓，（维族人）将受到更严格的控制。」

© 2022 AFP