BBC记者遭中国警察殴打拘押 英国谴责侵害新闻自由

（法新社伦敦28日电） 英国广播公司（BBC）记者劳伦斯昨天在上海采访反封控示威时遭到中国警察逮捕与殴打。英国官员今天谴责中方侵害新闻自由，北京则辩称逮捕是为「保护记者避免染疫」。

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劳伦斯获释后，今天在推特发文感谢追踪他的粉丝，还说他相信「至少有一名当地民众在试图阻止警察殴打我之后被捕」。

英国商务大臣夏普斯（Grant Shapps）今天谴责中国警方的行为「令人无法接受」，「无论发生什么状况，新闻自由都应是神圣不可侵犯」。

中国外交部发言人赵立坚则称，劳伦斯并未表明其外媒记者身分，「根据我们从上海相关部门了解到的状况，他没有表明自己是记者，也没有自愿出示记者证」。他还强调，国际媒体「在中国境内须遵守中国法律和规定」。

针对社群媒体上有许多贴文声称新疆乌鲁木齐市的长期封控阻碍了24日晚间一场火灾的救援工作，赵立坚也批评说：「社群媒体上一些『别有用心的势力』刻意将这场火灾与当地封控措施连结起来。」

法新社报导，事发后BBC发布声明称：「英国广播公司极度关切我们的记者劳伦斯遭受的对待，他在上海采访抗议活动时遭到逮捕并戴上手铐。」

根据BBC的说法，劳伦斯以合格记者身分在中国工作，却遭拘留并受到警察殴打和脚踢，数小时后才获释。

BBC指出：「我们旗下记者在履行职责时遭遇这种攻击，非常令人担忧。我们尚未得到中国有关当局的官方解释或道歉，只有后来释放他的官员声称他们逮捕他是为了他好，以防他从人群中感染新型冠状病毒。我们不认为这是可信的解释。」

乌鲁木齐市天山区的吉祥苑小区本月24日晚间发生大火，依官方说法，事故共造成10人死亡、9人受伤。由于疑似长期封控阻碍救援，随后官方召开记者会卸责及网路删文更火上浇油，引发网友强烈愤慨。

大批愤怒的乌鲁木齐市民25日晚间自行突破小区封锁，前往市政府要求立刻解封。事件也引爆各地遍地开花声援，至少包括上海、北京、武汉、成都、广州等多个城市爆发大规模抗议活动。

© 2022 AFP