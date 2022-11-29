上海乌鲁木齐路百米内12警车 大城市布满警力

（法新社上海29日电） 中国各地爆发「白纸运动」集会，要求结束COVID-19防疫封控和更多政治自由后，北京与上海等大城市今天布满警力。27日民众聚集的上海乌鲁木齐路短短100公尺内就出现12辆警车。

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「白纸运动」在刚过去的周末蔓延多个省市，导火线是新疆乌鲁木齐大火因社区防疫阻碍交通造成10人死亡，随后中国人举起白纸、搭配国歌、利用复杂的文字游戏来逃避审查，藉此表达对政府及防疫清零政策的不满。

原定昨晚还会有更多抗议活动，但最终告吹，法新社驻北京与上海记者看到街上出现数百辆警车和大批警力。

参与上周末集会的民众告诉法新社，他们接到执法人员的电话，要求说明行踪。

上周末上海一处抗议活动大胆要求中国国家主席习近平下台。抗议地点附近的酒吧员工告诉法新社，他们被勒令晚间10时关门，理由是「疾病防控」。

抗议地点附近地铁站的出口都部署了小批警力。

法新社记者昨天目击员警拘留4人，其中一人稍后获释。而根据记者计算，在27日民众聚集的上海乌鲁木齐路，短短100公尺内就出现12辆警车。

尽管四处布满警力，不满清零的情绪仍显而易见。

要求署名芮伊（Ray）的17岁路人告诉法新社：「现在这种（清零）政策实在太严了，杀死的人比COVID-19（2019冠状病毒疾病）还多。」他还说自己路过这个区域时曾被警方包围。

法新社记者取得的一段录音中，有名男子被要求提供住址，芮伊听闻此事后，坚称执法员警「无权」这样要求。

昨晚其他地区还是出现一些集会。在2019年爆发大规模抗议争取民主的香港，数十人聚集香港中文大学，为乌鲁木齐大火的罹难者哀悼。

位于上海西南方170多公里的杭州，市中心维安严密、抗议零星，一名与会者告诉法新社有10人被拘留。她表示：「气氛很混乱，人很少，我们都被分开来，有大批警察，乱成一团。」

这类遍布各地的集会在中国极其罕见，当局会严厉打压一切反对中央政府的声音。而中国严格控制资讯流通又持续限制旅行，确认全国抗议人数的任务艰钜。

白宫昨天表示，美国总统拜登正密切关注这波动荡。声援白纸运动的抗议在全球各地迅速增长。

一名21岁陈姓中国抗议者在华府告诉法新社：「官员把COVID当藉口，用过度严格的封控来控制中国人民。他们罔顾人命，导致许多人白白牺牲。」

© 2022 AFP