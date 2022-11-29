与美裁减核武谈判 俄宣布推迟也未定新期

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯今天宣布，将推延与美国举行「新战略武器裁减条约」（New START）谈判。尽管乌克兰冲突紧张下，美俄这项会议早前仍订在埃及举行。

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俄国外交部发言人告诉官方塔斯社（TASS）说：「原定于11月29日至12月6日在开罗举行的俄美START条约双边协调委员会会议将不会在预定日期举行。」

塔斯社报导引述这位发言人的话表示：「会议将延至稍后举行。」但未提供其他细节。

莫斯科在8月宣布，俄方将暂停美国根据「 新战略武器裁减条约」（New START）的规范，对俄军事基地进行的检查，并称这是对美国阻挠俄罗斯检查所作的回应。

美国本月则表示，美方预计很快会与俄罗斯见面，讨论在「新战略武器裁减条约」之下，恢复核查的可能性。

新战略武器裁减条约是美俄之间主要的裁减核武条约，也是这世界两大核武国之间最后一项此类的双边协议。 这项协议于2010年签署，对两国核武库设定上限，限制各方最多部署1550枚战略核弹头，比2002年所设定数量减少近30%。

白宫国家安全发言人柯比（John Kirby）表示，对于取消开罗会议，莫斯科并未提出理由，这是双方自COVID-19（2019冠状病毒疾病）中断谈判以来，首次安排恢复面对面会谈。

他说：「我们尚未从俄罗斯方面得到真正可靠的答覆，说明他们为何推迟会议。我们将透过大使馆来弄清楚发生了什么事。」 柯比说： 「我们希望尽快回到原订时间日程上。」

「这不仅对美俄双方很重要，对世界其他国家也很重要。」（译者：纪锦玲）

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