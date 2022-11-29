北京拦阻白纸运动 仍有民众支持捍卫权利

（法新社北京29日电） 中国多地爆发反对严格防疫封锁措施的「白纸运动」，北京昨天在警车、巡逻和监控网络配合下，加上刺骨寒风，似乎暂时遏止了新一波示威，但不乏民众支持运动、盼政府放宽限制。

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27日晚间，北京亮马河畔绿树成荫的富人区出现罕见的示威行动，有数百人聚集起来，多数是二、三十岁的年轻人。许多人举着象徵抗议审查的白纸，高喊反对严格防疫限制的口号。

中国为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，近3年来实施严格防疫措施，不让民众自由移动。

根据法新社记者亲眼所见，昨晚已无这类集会活动，但仍有许多路人勇于对近日震撼全国的抗议潮表达支持。

不愿透露姓名的40岁男子低声告诉法新社：「我在社群媒体上追踪消息，想亲自来看看。终于有一波反对这种卫生政策的运动了。」

他说：「现在的年轻人忧心忡忡。房价高到几乎买不起，也不知道找不找得到工作。这种卫生政策就像是在阻止中国发展。全世界不是都拿我们当笑柄吗？」

大约每5分钟，就有数组警察在亮马河两岸巡逻，还有一些警员驻守在邻近街道。附近停着20辆警车和警用厢型车，有些配备着摄影机。在这种情况下，几乎不可能集会。

虽然气温严寒，又刮着风，一名30岁女子仍在河边散步。她说，当地年轻人27日的行动让她很感动，「他们是在捍卫权利，我支持他们」。

她还说：「我觉得他们是受到10月那件事的启发。」她指的是在中国共产党第20次全国代表大会召开数天前发生的北京「四通桥抗议事件」，当时有人在桥上挂起布条，上面写着批评封锁措施和中国国家主席习近平的句子，在北京是相当罕见的公开抗议行动。

这名女子也有理由感到不满，她说：「我的护照两年前过期，政府基于防疫限制，不让我换新。我们连出国都不行。」

中国政府已暂停核发新护照，只有极少数情况可例外，例如探亲、继续学业或外派工作。

一名在慢跑的年轻女子表示，她也在社群媒体上紧盯这波示威的消息。她说：「挺好的，这释出警讯，人民受够了太过严格的限制措施。我觉得政府已经听到讯息，会放松政策，让他们和其他所有人都能找到出路。」

前述40岁男子也抱着这样的期望。他说：「我们看到领导人去海外，没戴口罩。那为什么我们在这里还得戴？搞不懂！」

北京其他政治敏感地点昨天空无一人，例如天安门广场。警察在特定区域检查民众身分证，连骑单车路过的人都不放过，显示维安再升一级。

昨晚原有另一场示威活动要在四通桥附近举行，但由于大批警力集结，据说仍没办成。

© 2022 AFP