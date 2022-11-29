拜登促国会介入 避免铁路工人罢工

（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登今天敦促国会紧急介入，以避免铁路工人罢工，警告若铁路员工罢工将摧残美国经济。

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拜登要求国会动用鲜少使用的立法权，强制采行9月间货运铁路公司和员工敲定的初步协议。该协议敲定后，部分工会后悔，又再扬言罢工。

拜登9月曾欢迎工会领袖至椭圆形办公室，庆祝达成临时性协议，但现在看来当时是太早庆祝了。临时协议需要12个工会成员批准，但有4个工会团体表示不支持。

拜登强调力挺工会的立场，但也说现在除了强行通过协议，已别无选择。

拜登声明指出：「我很明白地讲，铁路停摆将摧毁我国经济。没了货运列车，许多美国产业将会关门。我的经济幕僚表示，单单是在罢工的头两周，就会有多达76.5万美国人失业，其中许多还是工会成员。」

根据美国铁路协会（American Association of Railroads），若12月9日未能达成共识，这个全球最大经济体可能就会面临近7000辆货运列车停驶，每天损失超过20亿美元（约新台币619亿元）。

拜登表示，他理解工会对协议中缺少病假规定的忧虑，但说现在不是修补全国各职场普遍问题的时候。

拜登说：「我理解劳工的担忧，但在这个我国经济的关键时刻，在假期季，我们不能让争取劳工更佳条件的坚定信念，排挤劳工达成的协商利益，还把这个国家带入伤害重大的铁路货运停摆。」

拜登敦促国会12月9日前尽早完成立法，以避免铁路停摆。

明年1月即将交棒的民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，法案将于本周进行表决，接着再送往民主党保有优势的参议院。

© 2022 AFP