遭英国踢出核电厂建设计画 中广核投资生变

（法新社伦敦29日电） 英国今天宣布将中国广核集团（CGN）逐出英格兰的塞斯维尔C（Sizewell C）核电厂建设计画，接下来将与另一个合作伙伴法国电力集团（EDF）一起完成核电厂建造工作。

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法新社报导，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）昨天才警告，英中关系的「黄金时代」已「结束」，且北京对英国的利益和价值观构成「系统性挑战」，上述消息随即正式曝光。目前苏纳克的保守党政府正设法收回中国国营企业中广核持有、备受争议的20%股份。

英国商业、能源及产业策略部（BEIS）也发布声明指出，「英国政府对塞斯维尔C的投资将支持该计画持续发展。这项投资还允许中广核退出该计画，包括收购成本、任何应付税款和商业安排。」

接下来，英国和法国计画各投资7亿英镑（约新台币260亿元）兴建核电厂，EDF则在合资企业中占有50%股份。

塞斯维尔C核电厂位于英格兰东部的索夫克郡（Suffolk），完成后可为约600万个家庭供电。

伦敦当局表示，该厂最早将于2035年开始发电。

中国参与英国核能计画最早可追溯到2015年间，时任英国首相的卡麦隆（David Cameron）和中国国家主席习近平达成协议。

在俄罗斯入侵乌克兰，导致天然气和电费大幅飙升之后，核能和海上风能等可再生能源被视为强化英国能源安全的关键。

© 2022 AFP