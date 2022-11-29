马克宏将赴美国是访问 拜登政府「降低通膨法」成讨论焦点

（法新社华盛顿29日电） 法国总统马克宏本周将赴美展开国是访问。他此行除凸显法美友谊，也势必将触及拜登政府「降低通膨法」对欧洲企业冲击的棘手议题。

广告 继续浏览后续

以下是法新社针对美国总统拜登具里程碑意义的气候行动计画「降低通膨法」（Inflation Reduction Act，IRA），以及引发相关争议的整理。

●「降低通膨法」包括哪些措施？

降低通膨法主要聚焦气候和社会支出，总规模超过4300亿美元，其中3700亿美元用于「在2030年前将温室气体排放量减少40%」，因而成为美国史上规模最大的气候变迁应对计画。

部分是以对投资洁净能源的企业提供减税的形式，此外也有针对电动车、电池和再生能源计画的大量补贴，条件是它们必须在美国制造。

其中一项计画是为购买美国制造电动车的家庭提供7500美元补助；另一项则是为使用美国钢铁的风力发电机和太阳能电池板制造商提供优惠补助。

●「降低通膨法」为何引来欧洲不满？

降低通膨法在布鲁塞尔（Brussels）的欧盟总部和欧洲多国引发争议，他们认为相关补贴具有「歧视性」，特别是针对欧盟的汽车制造商。

目前担任欧盟轮值主席国的捷克贸工部部长西克拉（Jozef Sikela）表示，「这对欧盟来说不可接受。目前看来，该法内容充满极端保护主义，将损害欧洲的出口。」

11月初，欧盟执委会（European Commission）负责内部市场政策的执行委员布勒东（Thierry Breton）甚至扬言，如果美国不取消补贴，他将「告上世界贸易组织（WTO）」，并考虑采取「报复措施」。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）也说，「在某些情况下，拜登政府提供的补贴可达欧盟执委会允许最高金额的4至10倍」，他呼吁执委会制定「欧洲优惠措施或加速使用互惠工具」。

在马克宏赴美国是访问前，一名法国官员向媒体证实，降低通膨法相关问题将成为议题焦点之一。

该名官员指出，「我们完全理解美国希望降低依赖的想法。但问题在于欧洲没有这种歧视性工具，我们也尊重WTO在这方面的规则。」

●「降低通膨法」是否还有修订空间？

即使拜登想撤回某些措施，或是扩大受益者数量，他的立法选项也相当有限。

由于他所属的民主党在11月期中选举失利，将在明年1月失去联邦众议院多数席位，任何行动都会变得更加复杂。

降低通膨法的补贴计画也很受民众欢迎，特别是在俄亥俄和密西根等州，这些州的汽车产业势力强大，而且它们的「摇摆州」地位也让它们具有极大的政治影响力。

然而，美国希望平息与欧洲伙伴的争端。

一名法国官员表示，马克宏希望能更进一步，取得美国「对特定欧洲产业的豁免，也许是建立在美国已与墨西哥和加拿大达成协议的模式上」。

与美国签订自由贸易协议的加拿大与墨西哥，目前可享有电动车补贴相关豁免。

© 2022 AFP