BBC记者报导上海示威被捕 英国召唤中国大使表达抗议

（法新社伦敦29日电） 英国广播公司（BBC）记者劳伦斯日前在中国上海报导反封控示威时遭到逮捕，据称还遭到警方殴打。英国政府今天召唤中国驻伦敦大使表达抗议。

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法新社报导，中国驻伦敦大使郑泽光已被召唤至英国外交部。英国外交大臣柯维立（James Cleverly）昨天曾称BBC记者事件「令人深感不安」。

柯维立今天抵达罗马尼亚首都布加勒斯特（Bucharest）参加北大西洋公约组织（NATO）外长会议时表示，他已指示针对BBC记者事件召唤中国大使。

柯维立指出：「保护媒体自由相当重要。这是英国信念体系的核心，记者必须在不受干扰及不担心受到攻击的情况下工作，这一点相当重要。」

中国各地多个城市近日爆发示威，抗议严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）封控措施，这是中国国家主席习近平掌权10年来，中国境内前所未见的公民不服从展现。

BBC先前指称，旗下记者劳伦斯（Ed Lawrence）在上海报导抗议事件时遭到中国警方殴打、逮捕并且被戴上手铐。

BBC于27日发表声明指出：「他（劳伦斯）被拘留数小时后才获释。他在被捕期间遭到警方拳打脚踢。这在他以获承认记者身分工作时发生。」

中国外交部驳斥BBC的说法，称劳伦斯并未表明自己的记者身分。

中国外交部发言人赵立坚表示，劳伦斯并未表明其外媒记者身分，「根据我们从上海相关部门了解到的状况，他没有表明自己是记者，也没有自愿出示记者证」。他还强调，国际媒体「在中国境内须遵守中国法律和规定」。

© 2022 AFP