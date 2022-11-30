中国涉广泛干预加拿大事务 联邦警察正积极调查

（法新社渥太华29日电） 加拿大警察首长致函国会委员会说，加拿大联邦警察正在调查中国对加拿大事务的广泛干预，其中包括「民主程序」在内，但未详述相关指控。

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加拿大程序及内政事务常务委员会（Standing Committee on Procedure and House Affairs）正在调查外国对加拿大选举的可能干预。

法新社今天取得这封由加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）总监路基（Brenda Lucki）寄给委员会的信函。

路基在信中指出，有报导指北京曾资助1个候选人「地下网络」，而「当时并未发现任何证据」证明2019年联邦选举存在干预情事。

但她表示：「加拿大皇家骑警可以证实，目前确实正对广泛的外国干预行动展开调查。」

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在下议院指出，国内「情报机构已多次强调，外国势力正持续干预加拿大事务」。

然而，杜鲁道说：「加拿大人民可以放心，我国选举公正性未受影响」。

杜鲁道本月稍早在20国集团（G20）峰会上，向中国国家主席习近平指控中国从事干预，却遭习近平训斥，相关影片后来流传至媒体。

加拿大公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）今天向记者说话时，不愿对加拿大皇家骑警的特定调查置评，仅表示：「我们非常认真看待关于外国干预的指控。」

此外，加拿大联邦警察本月稍早依从事间谍活动等罪嫌，逮捕魁北克水电公司（Hydro-Quebec）一名前电动车电池研究人员；被控将商业机密传给中国的这名男子昨天获准保释。

35岁的王岳胜（Yuesheng Wang，译音）据称利用他在魁北克水电公司（Hydro-Quebec）的职位替中国一所大学从事研究，并在魁北克水电公司不知情且未批准的情况下，使用公司资讯发表「与这个外国行为者有关」的学术论文并申请专利。

加拿大皇家骑警表示，正在调查中国在多伦多（Toronto）设置非法警察局以在中国境外执行警务之事，中国对此反驳「完全错误」。

加拿大皇家骑警也正在调查温尼伯（Winnipeg）的加拿大最高安全传染病实验室有2名科学家，疑似将智慧财产转至中国一事。

邱香果（Xiangguo Qiu）与她丈夫程克定（Keding Cheng）2021年1月遭加拿大国家微生物学实验室（National Microbiology Laboratory）解雇后，据报已定居中国。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2022 AFP