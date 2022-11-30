中国网友社交媒体哀悼江泽民

（法新社北京30日电） 中国民众今天在社交媒体上哀悼前领导人江泽民逝世，有人贴出各种梗图、有人说要向这位故「蛤蟆王」致敬，也有人怀念那段较为自由的岁月。

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中国中央电视台（CCTV）在微博发布江泽民去世的消息，这条发文在1小时内吸引超过50万人留言，许多人尊称这位已故领导人为「江爷爷」。

江泽民在后人看来毁誉参半，许多人欢迎他幽默的公众形象，认为他为共产党数十年来的古板领导阶层带来新气象，批评者则指责他放任腐败猖獗、贫富不均和打压政治活跃人士。

但江泽民退休后，成了千禧世代和Z世代中国粉丝轻松梗图描绘的对象，原因是他蟾蜍般的面容和古怪的举止，他们自称「膜蛤」（蛤蟆膜拜者）。

大部分社交媒体用户抱着怀旧心情回顾江泽民1989年至2003年的当政时期。

一名微博用户写道：「这是一个时代的结束，他代表我们的童年和青年时期。」

上周末中国各地出现针对习近平强硬清零政策的抗议，一些人今天则利用江泽民的死讯，暗讽这位中国现任领导人。

一名微博用户写道：「江的时代虽不是最繁荣的时代，却是个较宽容的时代。」

另一位写道：「我曾听过许多对他的批评，但他允许批评声音存在的事实，显示他是多么值得称赞。」

许多较幽默的发文几分钟内便从微博搜索中被删除，江的全名搜寻结果只显示官方媒体帐号。

其他人在微信上发布歌曲的连结，歌名有「可惜不是你」和「错的人」，显然暗讽习近平。

江泽民的「膜蛤们」也纷纷表达哀思。一名微博用户写道：「安息吧，蛤蟆王。」

另一人则问道：「蛤蟆…您能把小熊维尼带走吗？」维尼是在中国被查禁的习近平绰号。

© 2022 AFP