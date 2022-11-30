俄出动熊式轰炸机 与中联合巡逻

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯国防部今天声明指出，俄罗斯和中国战略轰炸机在日本海和东海进行联合巡逻，出动了包括图波列夫95型长程「熊式」轰炸机。

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俄罗斯国防部声明称：「俄罗斯航空太空军（Russian Aerospace Forces）所属图波列夫95型（Tupolev-95）战略飞弹轰炸机与中国人民解放军空军轰-6战略轰炸机的空中编队在日本海和东海海域进行空中巡逻。」

声明强调，俄、中战机「严格遵守国际法条款行事」，没有侵犯外国领空。

俄罗斯国防部并且表示，两国军事飞机今天首度降落对方机场，这是联合巡逻其中一环。

北大西洋公约组织（NATO）代号「熊式」轰炸机的图波列夫95型，与短棍式（Tu-160）轰炸机为俄罗斯长程空中攻击核战力的骨干。图波列夫95型轰炸机于冷战时期设计用于对美国投掷核弹。

自从侵犯乌克兰以来，遭到西方摈弃的俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）寻求巩固对亚洲关系，尤其是对中国。

莫斯科和北京都怀抱着凌驾美国为首全球秩序的野心，俄罗斯期盼找到与中国的共同点。

中国对俄罗斯在乌克兰的军事行动没有予以谴责，但尽管对莫斯科「友谊无上限」，北京拒绝向对方提供武器。

亚太地区牵动着美、中、俄战略布局，寻求对俄罗斯在乌克兰的行动作出回应之际，美国也必须对亚洲作出平衡，例如在台湾议题上吓阻中国。

中、美敌意日益加剧之际，中国国家主席习近平与美国总统拜登两周前在20国集团（G20）高峰会场边会晤，承诺缓和剑拔弩张，致力缩小两大强权之间的鸿沟。

© 2022 AFP