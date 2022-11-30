保障同性婚姻权 美联邦参院通过法案

（法新社华盛顿29日电） 美国联邦参议院今天通过「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act），保障同性婚有联邦认定的地位。

广告 继续浏览后续

在12位共和党籍参议员加入49位民主党籍议员下，法案以61票对36票过关。

表决过后，总统拜登发布声明说，「随着参院两党议员今天通过『尊重婚姻法案』，美国很快就将重申一个基本真理：爱就是爱，美国民众有权与所爱之人结为连理」。

参院表决过关后，法案将送回联邦众议院，预料众院将迅速展开行动予以通过，并送交拜登签字生效。

在美国，同性结合关系自2015年以来即获最高法院的保证。但最高法院今年6月推翻半世纪前保障堕胎权的历史性裁决后，许多进步派人士担心，同性婚姻权恐沦为下一个被推翻的目标。

参院今天通过的法案并不要求各州将同性婚姻合法化，但它废除了过去将婚姻定义为一男一女结合的立法，并要求各州承认在外地结婚的同性伴侣。

换句话说，最高法院即使真出手推翻2015年承认同性婚姻合法化的判决，一个州就算禁止同性婚，仍必须承认在另一个州结婚的同性伴侣的已婚身分。

联邦众议院6月已经通过类似法案，当时众院全体民主党人以及47位共和党议员投下赞成票。

众院需要再次表决以协调参众议院两个版本的法案，但程序多被视为形式而已。

© 2022 AFP