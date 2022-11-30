国会暴动案 美极右组织创办人煽动叛乱罪成立

（法新社华盛顿29日电） 美国极右翼组织「守誓者」（Oath Keepers）创办人罗兹（Stewart Rhodes）参与2021年1月6日前总统川普支持者攻击国会山庄事件，今天被判共谋煽动叛乱罪名成立。

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「守誓者」另1名成员梅格斯（Kelly Meggs）也被判煽动叛乱罪名成立，3名同案被告则被判无罪。

煽动叛乱罪最高可判处20年徒刑。

戴着眼罩、耶鲁大学法学院毕业的罗兹现年57岁，他与「守誓者」其他4名成员被控策划武装叛乱，以推翻民主党人拜登2020年11月总统大选的胜选结果。

数百名川普支持者因涉国会攻击被捕，但与针对罗兹和其他4名「守誓者」成员的指控相比，这些支持者面临的指控较少。

审判期间，司法部称罗兹和「守誓者」「策划武装叛乱计画…密谋以武力反对美国政府」。

被告表示，此案是拜登政府对前总统川普支持者的政治审判。12人组成的陪审团商议将近整整3天，才对这起备受关注的案件做出判决。

如果5名被告的煽动罪指控全被判无罪，对司法部来说将是挫败，因为司法部打算以同样罪名告诉另1个右翼极端主义组织「骄傲男孩」（Proud Boys）成员。

© 2022 AFP