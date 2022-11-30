威廉王子偕凯特赴波士顿颁奖 8年来首度访美

（法新社伦敦30日电） 英国威廉王子和妻子凯特王妃本周将赴美，这将是两人初次以威尔斯亲王和王妃的头衔出访，也是两人8年来首度访问美国。

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威廉王子和凯特王妃这趟为期3天波士顿旅程的重头戏，是12月2日晚间众星云集的「为地球奋斗奖」（Earthshot Prize）颁奖典礼。

威廉王子去年创立「为地球奋斗奖」，主要宗旨在奖励拯救地球免于气候变迁和全球暖化效应的计画。「为地球奋斗奖」五大领域包含保护和恢复自然风貌、携手让空气变得更洁净、让海洋生机盎然、建造无废的世界，以及共同解决气候问题。

英国王室内部人士形容这项颁奖典礼是威廉王子的「超级杯时刻」（Superbowl moment）。今年迈入第二届的「为地球奋斗奖」将颁给5名获奖者，各获颁100万英镑（约新台币3710万元）奖金。

颁奖典礼将于波士顿的米高梅音乐厅（MGM Music Hall）举行，出席嘉宾将包括歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、安妮蓝妮克丝（Annie Lennox）、克萝伊与海莉姐妹（sisters Chloe x Halle）、奥斯卡影帝雷米马利克（Rami Malek）、以及英国知名自然学家艾坦勃劳爵士（Sir David Attenborough），和身为评审一员的女星凯特布兰琪（Cate Blanchett）。

这是40岁的威廉王子继承「威尔斯亲王」（Prince of Wales）头衔以来，最高调的出访行程。

英国女王伊丽莎白二世今年9月辞世后，威廉王子的父亲查尔斯王子登基成为英王查尔斯三世（King Charles III），威廉王子继承父亲的威尔斯亲王头衔。威尔斯亲王是英国王位第一顺位继承人传统上使用的头衔。

威廉王子和凯特王妃将会见波士顿台裔市长吴弭，并将偕同已故美国总统甘乃迪（John F. Kennedy）的女儿卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）参观甘乃迪总统图书馆暨博物馆（John F. Kennedy Presidential Library and Museum）。

至于威廉王子和弟弟哈利王子是否会面，目前尚未宣布相关消息。哈利和妻子梅根及2名子女目前定居美国加州。

© 2022 AFP