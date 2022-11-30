巴基斯坦塔利班发起自杀炸弹攻击 3死

（法新社巴基斯坦奎达30日电） 巴基斯坦官员表示，一名自杀炸弹客今天在巴国西部攻击一辆警用卡车，造成3人死亡，23人受伤。阿富汗塔利班组织在巴国分会宣称是他们发动攻击。

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巴基斯坦塔利班运动（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）与阿富汗塔利班有所区隔，但两者有着相同的强硬伊斯兰主义意识形态。

巴基斯坦塔利班28日宣布，结束与巴国政府在夏季的停火，恢复在全国各地的攻击。

高层警官马黑萨尔（Azfar Mahesar）告诉法新社，这次爆炸攻击目标是准备护送奎达市（Quetta）小儿麻痹疫苗接种人员的一支警队，罹难者「包括一名警察、一名妇女和一名小孩」。

巴基斯坦塔利班运动发给法新社一份声明，声称他们犯下这次攻击，并表示会很快分享进一步细节。

这个组织是巴基斯坦圣战士于2007年创立，他们先前曾于1990年代与阿富汗塔利班在当地并肩作战，后来也反对巴国政府支持美国在911恐怖攻击事件后对阿富汗进行干预。

他们曾占据巴基斯坦崎岖部落地带的大片土地一段时间，强制实施严酷的伊斯兰法律，并在距巴基斯坦首都伊斯兰马巴德仅140公里的领土上巡逻。

2014年巴基斯坦塔利班攻击一所军人子女学校，造成近150人死亡，其中大多为学生。巴基斯坦军方随后展开强硬清剿。巴基斯坦塔利班战士大多逃往邻国阿富汗。巴国政府称，喀布尔的塔利班政权正为巴基斯坦塔利班提供立足点，以便在边境发动攻击。

根据巴基斯坦和平研究所（Pak Institute for Peace Studies, PIPS）的数据，自塔利班在阿富汗重新掌权以来的1年里，巴基斯坦境内武装攻击事件激增50%。

大部分攻击集中在与阿富汗相邻的西部省份开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）和俾路支省（Balochistan）。

2014年的学校攻击事件震惊巴基斯坦，从此，巴基斯坦塔利班矢言只针对国家安全部队发动攻击。

© 2022 AFP