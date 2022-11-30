报告：全球半数民主国家民主现况开倒车

（法新社斯德哥尔摩30日电） 智库「国际民主及选举协助研究所」今天在一份报告中表示，世界上一半的民主国家处于「倒退」状态，俄乌战争与经济危机加剧了这种情况。

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IDEA今天公布的「全球民主国家指数」（Global State of Democracy Indices）报告基于言论自由、个人诚信与安全等超过100个变因，并将这些变因分组、汇整到更广泛的分类中，同时参照1975年以来集结的数据所编撰。

报告表示，民主受到严重侵蚀的国家数量前所未见地多，包括波兰、匈牙利、美国都出现政治两极化，以及制度失能、公民自由受威胁等问题。

专制政权镇压异议的力道愈来愈强，全球超过2/3人口活在「倒退」的民主国家或专制统治之下。全球走向专制主义的国家数量在过去6年已增加逾1倍。

总部位于瑞典斯德哥尔摩的「国际民主及选举协助研究所」（IDEA）说，从言论自由的限制到民众对选举合法性的不信任日益增加，都在破坏民主制度。

俄罗斯对乌克兰发动战争、通货膨胀加剧、全球经济面临衰退、气候变迁和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情等许多因素，对民主政权构成重大挑战。

报告指出：「世界正面临许多危机，从生活开销到对抗核武风险，再到气候危机加剧…与此同时，我们看见全球民主正在衰退，这是种『毒性组合』。」

报告还说，欧洲近半数民主国家在过去5年内被削弱。然而，民主价值观与制度渐渐被视为抵御俄国侵略的根基，不只乌克兰，欧洲大多数国家也是如此。

报告同时点出全球民主正在受到许多挑战，包括可信选举结果的合法性、网路自由与权利限制、棘手的贪污问题以及极右派政党崛起等威胁。

© 2022 AFP