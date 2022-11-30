杰福瑞斯接班裴洛西 将成美国会首位非裔党团领袖

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦众议院民主党党团今天举行闭门投票，一致选择纽约州众议员杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）担任裴洛西的继任者，意味他将成为美国国会史上首位非裔党团领袖。

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法新社报导，杰福瑞斯自2019年以来就一直担任民主党高层职位，现年52岁的他与82岁的美国国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）相差30岁，标志着民主党内将展开世代交替。

在民主党党团结束投票后，裴洛西发表声明恭贺杰福瑞斯。她表示：「这些新一代领袖反映出我们伟大国家的活力及多样性。」

裴洛西在11月时曾宣布，在共和党于明年1月接掌众院后，她将卸下民主党众院领袖职位，而她所担任的众议院议长职位也将换人。

共和党在11月期中选举赢得众院多数席次，共和党大老麦卡锡（Kevin McCarthy）已获选为党内众院领袖，意味他可望成为新任众院议长。

在共和党于明年1月接掌众院后，杰福瑞斯将成为众院少数党领袖，届时他不仅会是美国国会史上首位非裔党团领袖，也将是美国史上最年轻国会领袖。

杰福瑞斯日前受访时指出：「我们仍在逐步解决川普主义可能带来的后果，这对美国民主是一股非常不稳定的力量。」

他还指称，他希望与共和党「尽可能找到共同点」，但会「在必要时反对他们的极端主义」。

© 2022 AFP