欧盟执委会建议冻结对匈牙利逾4000亿拨款

（法新社布鲁塞尔30日电） 欧洲联盟执行委员会今天指出，由于匈牙利无法履行符合欧盟法治标准的承诺，建议将对布达佩斯133亿欧元（约新台币4252亿元）拨款冻结。

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欧洲联盟执行委员会（European Commission）指出，在有关起诉决定方面，匈牙利尤其无法履行改革以确保司法体系公正的承诺。

欧盟成员国得于12月19日前表决是否支持、反对或修正这项建议。

欧盟执委会在声明中指出，「匈牙利在改革上进展不足」，承诺于11月19日最后期限前兑现的补救措施其中一部分「未能充分践履」。

欧盟执委会因此维持先前警告，将共同财政预算中对匈牙利拨款的65%予以暂停，合75亿欧元。

同时，欧盟新冠肺炎恢复基金中的58亿欧元也予以冻结，直到匈牙利证明将可符合27项改革「超级里程碑」为止，尤其是在司法问题上的标准。

欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在记者会中表示：「这些『不可或缺的里程碑』必须全数彻底贯彻，匈牙利才可以提出拨款请求。」

「如果无法落实，将会挡下全数拨款，后续拨款也是。简而言之，在『不可或缺的里程碑』适当落实之前，不会有资金流动。」

布达佩斯曾试图阻止欧盟就俄罗斯挥军乌克兰延长制裁。匈牙利在能源上依赖莫斯科，双边关系良好。

© 2022 AFP