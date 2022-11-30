法国长棍面包获UNESCO文化遗产地位

（法新社巴黎30日电） 法国长棍面包，用法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的话来说，是「250公克的魔法和完美」，为该国永恒的象徵之一，今天获得联合国教科文组织（UNESCO）文化遗产地位。

广告 继续浏览后续

在贝雷帽（Berets）和大蒜串等其他刻板印象已过时很久之后，这种外皮硬、中间软的面包棒子，仍是法国人典型生活的一部分。

联合国教科文组织授予制作长棍面包（baguettes）的传统以及围绕这种面包的生活方式「非物质文化遗产地位」。

根据法国面包店全国联盟（National Federation of French Bakeries）的数据，法国每年烘焙超过60亿条长棍面包，但这种面包获得联合国教科文组织地位，正值这项行业面临挑战之际。

自1970年以来，法国每年减少约400家手工面包店，从5万5000家（每790人一家）减少到今天的3万5000家（每2000人一家）。

下降原因是工业化面包店和城外超市在农村地区普及，而城市居民越来越趋向选择天然酵母面包（sourdough），并以汉堡取代夹火腿的长棍面包。

© 2022 AFP