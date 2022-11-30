澳洲前总理莫里森秘密兼任部长 众议院通过正式谴责

（法新社雪梨30日电） 澳洲众议院今天以86票同意、50票反对及10多票弃权，通过谴责前总理莫里森在疫情期间秘密兼任5部会首长，为澳洲史上首见，现任总理艾班尼斯要他为破坏民主向澳洲人道歉。

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这是澳洲众议院罕见通过如此尖锐的谴责动议，投票结果表明莫里森（Scott Morrison）的行为「削弱公众对澳洲民主的信任」，也无法落实适当的问责制度。

这是澳洲众议院史上首次通过对前总理的正式谴责动议。

过去2年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，莫里森曾秘密兼任卫生部长、财政部长、国库部长、资源部长与内政部长等5个部长职，不仅未告知民众，也未知会现任部长。

今年5月在大选中胜出的现任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「他欠所有澳洲人一个道歉，因为他破坏了民主。」

今天众议院的辩论中，莫里森多数时候都在场，并在他被谴责时面无表情地听着。随后他起身发言辩护自己的行为且措辞强烈，指责工党政府存在党派偏见、「政治恐吓」并试图「展开报复」。

莫里森说：「我对于在位期间取得的成就感到自豪，我为我的政府感到骄傲…我奉献了我所有的一切。」

莫里森确实表达出对这几次任命保密的疑虑，并声称如果记者问起，他会向大众说明。他表示：「我承认对这些事情保密会带来无心的冒犯，并向被冒犯的人致歉…但我不会对做出这行为道歉，尤其是在谨慎地免除繁文缛节的行为上，这都是为了在国家身处危机时，挽救性命与生计。」 莫里森的行为在所处自由党（Liberal）内褒贬不一，有党内成员在离开会议厅时排队与他握手，也有在谴责动议中投下支持票的反对声音。

© 2022 AFP