澳洲总理：适可而止结束对亚桑杰诉讼

（法新社雪梨30日电） 澳洲总理艾班尼斯今天表示，曾私下要求美国官员结束对维基解密创办人亚桑杰的法律诉讼，并且强调应「适可而止」。

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具澳洲公民身分的维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）自从2019年以来就被关押在英国伦敦监狱中，等待引渡到美国受审。他遭控于2010年泄露伊拉克和阿富汗战争美军相关机密文件。

艾班尼斯（Anthony Albanese）告诉国会：「我不久前就表达过看法，要适可而止，该是让此事做个了断的时候了。我曾经私下向美国政府代表提出此事，我的立场很清楚。」

尽管对51岁亚桑杰的诸多作为并不同情，艾班尼斯仍质疑，让法律行动这样继续下去意义何在。

2019年以来，亚桑杰一直被关在伦敦东南区戒备森严的贝尔马什监狱（Prison Belmarsh）。此前他遭控涉及发生在瑞典的性侵案并且弃保潜逃；更早之前则在厄瓜多驻伦敦大使馆藏匿7年，躲避被引渡至瑞典。

若在美国遭判有罪，他可能面临数十年徒刑。

艾班尼斯也将亚桑杰的遭遇与因泄漏大量军方机密给维基解密而遭判35年徒刑的变性士兵曼宁（Chelsea Manning）相提并论。曼宁2017年获时任美国总统欧巴马减刑。

艾班尼斯说，曼宁「现在已经可以在美国社会自由行动」。

© 2022 AFP