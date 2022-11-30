至少20个龙卷风袭击美国南部 当局吁民众避难

（法新社休士顿30日电） 美国国家气象局（National Weather Service）表示，至少20个龙卷风今天袭击美国南部，造成电力中断和房屋受损，呼吁民众寻求避难。

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气象局称，龙卷风袭击密西西比州、路易斯安那州和阿拉巴马州，造成道路损坏、树木倒落、房屋屋顶被掀翻。

气象局今天发布的一项警报，将一个席卷阿拉巴马州的龙卷风描述为会「威胁生命」。

警报中说：「龙卷风在夜间极难看出和确认。不要等着看到或听到龙卷风。现在就躲起来！」

气象局称，阿拉巴马州和密西西比州部分地区在今天早晨6点之前都要慎防龙卷风。

该局预测，阿拉巴马州受影响的一些郡可能降下「25美分硬币」到「棒球尺寸」大小不等的冰雹。

11月第一周，一系列强大龙卷风袭击美国南部的奥克拉荷马州、德州和阿肯色州，造成1人死亡。

龙卷风在美国很常见，且往往造成破坏，位在大平原（Great Plains）的堪萨斯州、奥克拉荷马州和德州受到的打击最大。

去年12月，数十个毁灭性龙卷风连夜席卷美国5个州，在肯塔基州造成至少79人死亡，田纳西州、阿肯色州、密苏里州和伊利诺州也有人遇难。

© 2022 AFP