贸易紧张阴影笼罩下 法总统抵美展开国是访问

（法新社华盛顿29日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今晚抵达华府，在美国总统拜登接待下进行国是访问，然而，美国与欧洲联盟在贸易上的严重分歧，让白宫盛大的排场和仪式蒙上一层阴影。

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受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，拜登总统上任迄今才首度有国外元首对美进行国是访问，美国官员说，选择对法国发出这项邀请，反映出美法两国深厚的历史渊源，以及两国在乌克兰战争齐力对抗俄罗斯建立的紧密伙伴关系。

在华府期间，马克宏将受到白宫正式军礼欢迎，并在椭圆形办公室与拜登会谈，12月1日将参加国宴，届时曾获葛莱美奖（Grammy Awards）的美国爵士音乐家强巴提斯（Jon Batiste）将登台演出。

接着，马克宏12月2日将造访曾为法国殖民地的纽奥良（New Orleans），为这趟国是访问画下句点。这是马克宏继2018年应前总统川普之邀后，第2次对美进行国是访问，全程经过精心安排，以展现跨大西洋的美法情谊。

尤其是两国去年才因澳洲潜舰风波而掀起外交波澜。去年，澳洲秘密谈判购买美国设计的潜舰，放弃先前与法国签署的合约，令马克宏大为光火。

即便如此，马克宏仍可能会在几项议题上反映他的不满，以下为法新社的整理：

● 欧美贸易战？

造成美法关系紧张的其中一项议题，就是拜登绿能产业政策「降低通膨法」（Inflation Reduction Act, IRA）。降低通膨法将挹注数十亿美元发展环保科技，并强力支持美制产品。美国对晶片制造业也有类似举措。

欧洲人不免忧心，美国将在这些产业取得不公平优势，特别是欧洲目前不仅深受乌克兰战争带来的经济后果冲击，同时还试着减低对俄罗斯能源供应的依赖。

欧洲各国因此有愈来愈多人讨论，欧洲联盟（EU）是否该推出自己一套补贴措施，支持欧制产品。而这些措施实际上等于就是掀起贸易战。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）27日告诉法国广播电台说，「中国偏好国货，美国爱买自家商品，或许也该是欧洲支持本地货的时候了」。

欧洲另一个不满是他们为了填补俄气供应减少的缺口，提高美国液化天然气进口，但美国液化天然气价格却贵得吓人。

对美国等于在大赚战争财的指控，有美国政府高阶官员反驳说这是「不实说法」。

这位官员同时淡化「降低通膨法」掀起的紧张局势，说美欧已展开「非常具建设性的对话」，研究如何避免欧企遭排除在外。

马克宏动身前往华府前，曾与数十名企业高层会面，包括美国投资银行高盛集团（Goldman Sachs Group）与速食连锁巨擘麦当劳（McDonald's）的代表，呼吁他们继续投资法国，凸显这个议题对巴黎当局的重要性。

● 制定对中国与乌克兰战略

马克宏随行人员阵容庞大，外交部、国防部与财政部首长均陪同外，还有企业领袖与太空人等，说明了巴黎当局对这趟国是访问的重视。

然而，白宫高阶官员说，这次访问的主要目标是培养拜登与马克宏「私人情谊」，以及美国与法国的「联盟关系」。

而更冠冕堂皇的目标则包括改善两国在协助乌克兰击退俄罗斯上的协调力，以及如何应付中国崛起这个更棘手的问题。

马克宏的顾问跟法新社说，法美「并非意见一致的盟友」，预期马克宏与拜登的会谈将「具挑战性」。

尽管力挺乌克兰，马克宏坚持继续与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对话的立场惹恼了美国外交官。

而在中国议题上，由于华府走鹰派基调，而欧盟则试图寻找中间点，两方也不太可能取得太多进展。

法国驻美大使馆发言人康夫勒（Pascal Confavreux）说：「自2018年以来，欧洲拥有自己一套独特的对中关系策略。」

美国高阶官员说，即使美法做法「不尽相同」，两国至少应该「口径一致」。

© 2022 AFP