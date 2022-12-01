北韩劳动党月底开六中全会 阐述来年施政方向

（法新社首尔1日电） 北韩中央通信社今天报导，领导人金正恩决定在本月底召开劳动党中央委员会全体会议，以阐述来年的施政方向。

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金正恩是在昨天劳动党中央政治局会议中宣布此事。当时他告诉党内领导阶层，2023年将是「历史性的一年」。

此次劳动党六中全会召开之前，北韩今年内已进行次数空前的飞弹试射，包括最近成功发射一枚洲际弹道飞弹。

此外，北韩因核子试爆和飞弹试射而遭到国际制裁，并为抗疫而实施封城，同时还遭遇天灾，使金正恩在经济上面临艰钜挑战。

在昨天政治局会议上，金正恩称2022年是「横逆前所未见的一年，考验我们的意志力和战斗力」。

他并说：「开发我们的潜力，以创新方式解决问题…至关重要。」

他指出，2023年是「历史性的一年」，因为正逢北韩建国75周年，也是韩战结束第70年。

北韩一向会赋予周年纪念特殊意义，也经常在当天进行阅兵或飞弹发射以示庆祝。

金正恩过去数年每逢元旦都会发表谈话，如今已取消这个惯例，以便能在年末劳动党中全会上作出重大宣布。他上次发表这样的谈话是在去年元旦，重点在于内政问题。

专家指出，金正恩去年的谈话避免直接提及美国，但今年的谈话可能会改变语气。

南韩世宗研究所（Sejong Institute）北韩研究中心主任郑成长告诉记者，经过近来连番飞弹试射后，「金正恩可望在即将召开的六中全会上，提出如何应对南韩与美国的方针」。

© 2022 AFP