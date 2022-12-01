巴西南部山崩土石滑落公路 至少两死数十人失踪

（法新社里约热内卢30日电） 巴西有关当局今天表示，巴西南部今天发生山崩，土石流冲断一条公路，冲击大约20辆车子与卡车，造成至少两人死亡，另有数十人失联。

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巴西官员说，巴拉纳州（Parana）连日下起大雨，松动的土石泥流从陡峭的山坡倾泻而下，冲断BR367公路。

消防队队长瓦斯柯（Manoel Vasco）在记者会上说：「很难知道确切的罹难人数。一辆车子内可能有1到5名乘客。我们正在搜寻估达30到50人的失联人口。」

紧急服务机构公布的空拍画面显示，泥流大规模倾泻而下，冲走流经之处的所有物体，包括一大段公路，以及在路上行驶的车辆。

救援人员说，由于天气恶化与地点偏远，搜救行动变得更加复杂。他们出动配备热感应摄影机的无人机，希望能尽快找到生还者。

巴拉纳州安全机构今晚发表声明说，「54名消防人员不间断地工作超过35个小时」，担忧之后还会发生山崩。

目前已经发现两具遗体，并找到6名生还者的下落，包括最近的沿岸市镇瓜拉图巴市（Guaratuba）的市长。

市长贾斯图斯（Roberto Justus）在社群媒体上的影片中说：「太恐怖了。土石直接滑落到我们身上，冲走最后一辆车。我们是蒙上帝恩典才得以幸存。」

巴西经常发生致命山崩。今年2月，风景如画的南部旅游胜地贝德罗保利斯（Petropolis）发生一连串山崩，造成超过200人死亡。

© 2022 AFP