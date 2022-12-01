教宗谴责俄入侵乌次日 梵蒂冈新闻网疑遭骇客攻击

（法新社梵蒂冈30日电） 教廷官网「梵蒂冈新闻网」今天在一次明显的骇客攻击后当机。乌克兰大使将攻击事件归咎于俄罗斯，因为事发前一天，莫斯科当局才针对教宗方济各谴责俄国入侵乌克兰提出批评。

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教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）表示：「由于侦测到异常登入活动，技术性调查工作正在（一个工作天结束之际）进行中。」 今天下午，好几个梵蒂冈网站断线数小时，教廷官网「梵蒂冈新闻网」（vaticannews.va）直到晚间都无法登入。

教宗方济各（Pope Francis）在前天发布的访问中表示，俄军中有些人在乌克兰做出「极端残酷」的行径，「这不是俄国人的传统」，而是阵中车臣人（Chechen）、布里亚特人（Buryat）等少数民族所为。

昨天有新闻报导指出，对于教宗方济各在评论中挑明批判俄国少数民族在俄乌战争扮演的角色，俄国表达「愤慨」后，次日就发生这起疑似网路攻击事件。

乌克兰驻教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）用英文说：「俄国恐怖分子今天把魔爪伸向梵蒂冈城国的网站，罗马教廷不同组织许多网页无法登入…俄国骇客又一次展现俄式政治的真面目。」

他并指出，这次网路攻击可能是为「回应教宗最新发表的重要声明」。

© 2022 AFP