欧盟外交首长：乌克兰战后重建需由俄罗斯埋单

（法新社波兰洛兹1日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天表示，他计画和外长同僚们讨论所有可用法律工具，以确保遭战火蹂躏的乌克兰重建费用将由俄罗斯埋单。

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欧洲安全暨合作组织（OSCE）今起在波兰中部城市洛兹（Lodz）举行为期2天的部长级会议。波瑞尔（Josep Borrell）告诉媒体：「我今天将和各国外长开会，我们将探索各种法律上的可能性，以确保俄罗斯为其在乌克兰造成的破坏付出代价。」

波瑞尔指出，自莫斯科入侵乌克兰以来，欧盟已冻结价值近200亿欧元的俄罗斯资产；西方制裁措施也导致俄罗斯央行3000亿欧元的外汇储备资产遭到冻结。

波瑞尔指出：「这些储备资产虽遭冻结，但冻结和查扣没收大不相同。」

「法律程序固然还有待研究，但我们现有的提案就是俄罗斯必须为乌克兰重建费用埋单。」

波兰是欧洲安全暨合作组织的轮值主席国，也是今年部长会议的主办国。俄罗斯和乌克兰皆为该组织的成员。

今年华沙因拒绝让名列欧洲制裁清单的俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）入境，引发莫斯科当局不满。

今年俄方改由驻欧洲安全暨合作组织代表鲁卡谢维奇（Alexander Lukashevich）率领代表团，出席这次会议。

欧洲安全暨合作组织在1975年冷战最炽时期成立，主要宗旨是促进东西方国家的关系。目前该组织有57个成员国，其中包括北大西洋公约组织（NATO）成员国和俄国的盟邦。

© 2022 AFP