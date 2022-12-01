江泽民移灵民众夹道哀悼 联国秘书长赞推动国际参与

（法新社上海/纽约1日电） 昨天传出病逝消息的中国前领导人江泽民，今天遗体疑似移出医院，沿途有民众手持鲜花标语致哀。联合国秘书长古特瑞斯则赞扬江泽民坚定支持中国参与国际事务。

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新华社昨天报导，96岁中共前总书记暨中国前国家主席江泽民因白血病合并多脏器功能衰竭，中午12时13分病逝上海，治丧工作已经展开。

消息传出后，中国官媒及入口网站首页均改为黑白色，央视新闻主播更以低缓语气播报相关新闻，还演奏哀乐，营造全党致哀气氛。中共治丧委员会并宣布，即日起至追悼大会日，北京天安门、新华门、人民大会堂、外交部及港澳中联办与各驻外使领馆全面下半旗致哀。

而在江泽民的故乡江苏扬州及附近的上海市，也见到许多民众致哀献花。法新记者今天上午则在传闻江泽民病逝的上海医院附近几个十字路口，见到大批警力部署。

约中午12时45分，记者见到一列车队从医院驶出，最前面的一辆车引擎盖上似乎摆放一个黄色花圈。车队其后朝上海虹桥机场的方向驶去。

医院外路口原本有乘巴士来、身着素色衣服戴口罩的民众聚集。但车队出现前一小时，警方命令旁观民众离开路口。

根据住在医院附近一条干道的一位居民寄给法新社的照片，沿途人行道上有民众手持白菊花列队哀悼。

沿路上还有身穿黄背心的官员夹道，有些人则从公路两旁高楼探头观望。

当地一位居民告诉法新社，他昨晚突然接获通知，说他孩子的学校今天因为「交通因素」停课。他今天下午5时之前也不准离开小区，且必须将公寓窗户关闭，原因不明。

中国官媒表示，江泽民治丧委员会由总书记习近平担任主任委员，但并未公布告别式日期。外界预期地点会在北京。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天赞扬江泽民让中国加入世界贸易组织（WTO）及领导中国创造显着经济成长，协助将中国推上国际舞台。

古特瑞斯发布声明表示，江泽民是一名「国际参与的坚定拥护者」。他特别提到，江泽民担任中国国家主席任内，北京在1995年主办了划时代的联合国第4次世界妇女大会（4th World Conference on Women）。

古特瑞斯还说，江泽民任内主要发展，包括中国经济显着成长及成功加入世贸组织。他对于江泽民逝世消息「深感哀伤」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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