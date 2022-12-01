白宫款待马克宏 美国乳酪、气泡酒端上桌

（法新社华盛顿30日电） 法国以美食闻名于世，乳酪与红酒更是餐桌上不可或缺的一环。法国总统马克宏赴美展开国是访问，美国第一夫人吉儿将大胆端出美国出产的起司与气泡酒来款待贵客。

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吉儿．拜登（Jill Biden）将在明天举行的豪华白宫晚宴中，让马克宏（Emmanuel Macron）与法国代表团成员品尝美国最棒的起司与美酒。

在维系与国际友邦的情谊上，精心准备的佳肴和赠礼是外交场合必不可少的环节。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）公布了马克宏将赠送给美国总统拜登的礼物清单，包括一只法国顶级餐具和珠宝品牌昆庭（Christofle）的杯子，白宫尚未透露将回赠马克宏什么礼物。

美国第一夫人透露了白宫晚宴的布置和菜单。举办晚宴的花园将搭起大型帐篷，桌上摆满烛台和代表两国颜色的鲜花。

晚宴重点菜色是龙虾，200只活跳跳的龙虾已启程运往华府，另外还有牛肉、白宫花园种植的南瓜以及蛋糕等佳肴。

不仅如此，吉儿特别坚持要让远道而来的贵客尝尝自家出产的乳酪，包括美国西北部俄勒冈州产的蓝纹起司。产自俄勒冈州罗格谷（Rogue Valley）的蓝纹起司2019年拿下世界乳酪大奖（World Cheese Championships），成为美国首获这项殊荣的产品。

此外，佐餐的是美国气泡酒，不过容器是法国制玻璃杯。

美国爵士歌手强巴提斯（Jon Batiste）将负责主持这场晚宴，马克宏12月2日将造访强巴提斯的家乡路易斯安那州，表面上是要向路州的法国历史致敬，其实是要谈能源议题。

© 2022 AFP