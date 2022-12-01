美众院通过立法 防铁路工会罢工

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦众议院今天投票通过法案，避免货运列车因人员罢工停驶造成灾难发生。国会议员在节前的关键时刻出手干预，打破了劳资僵局。

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这项法案有效迫使持反对意见的工会接受9月就加薪所达成的协议，此前多数工会已同意了这份协议。

现在法案将提交联邦参议院，两党领袖都表示将迅速采取行动，在耶诞节前夕阻止美国铁路系统停摆。

根据1926年的法律，美国国会拥有规范商业的权力，有权解决铁路与工会之间的纷争。

总统拜登盛赞两党投票避免「会破坏我国经济和各地家庭生活」的铁路停摆，但表示这项措施必须迅速通过，「如果不采取更多行动，供应链就会开始中断」，「参议院必须尽快将法案送到我的办公桌上」。

拜登政府亲自介入铁路工人和铁路公司长期以来的僵局，内阁官员9月与工会领袖以及铁路高层协商，经过马拉松式谈判后，双方宣布达成初步协议。

但12个工会中，有4个拒绝这项协议。

这项协议包括同意替铁路工人加薪24%，但批评者猛烈抨击其中少了有保障的带薪病假，1个主要工会表示，这是企业不受约束的贪婪证据。

众议院今天也通过法案，支持在协议中加入强制性带薪病假措施，解决了工会的主要症结。

© 2022 AFP