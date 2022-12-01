西班牙出现第3件邮包炸弹 锁定欧盟卫星中心

（法新社马德里1日电） 西班牙国防部今天说，首都马德里市郊托芮荣艾多兹（Torrejon de Ardoz）空军基地的欧洲联盟卫星中心收到一封疑似藏爆裂物的邮件。这是西班牙近日第3起邮包炸弹事件。

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西班牙国防部在声明中表示，经过X光扫描这封邮件后，空军安全官员判定当中含有「一个机械装置」。警方今天上午仍在分析这个邮包。

根据欧洲联盟卫星中心（European Union Satellite Centre，SatCen）官方网站描述，这个机关从太空情报装置收集资讯，提供给欧盟共同外交及安全政策作为参考。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）9月曾形容这套系统是「欧洲之眼」。

西班牙警方表示，昨天境内也发现2枚邮包炸弹，分别寄给位在马德里的乌克兰大使馆，造成一名馆员手轻微受伤；以及寄给位在西班牙东北部城市萨拉戈沙（Zaragoza）的武器制造商英刹那拿（Instalaza），西班牙供给乌克兰的C90火箭发射器正是由英刹那拿生产。

乌克兰外交部发言人昨天表示，部长库列巴（Dmytro Kuleba）已下令所有驻外使馆「紧急」加强安全，并要求西班牙调查。

乌克兰驻马德里大使波霍雷采夫（Serhii Pohoreltsev）则告诉乌国新闻网站「欧洲真理报」（European Pravda），使馆收到的可疑邮包署名给他，被送交给属于乌克兰工作人员的使馆军事指挥官。

他说：「这个包裹是一个箱子，引起指挥官怀疑，于是决定把它带到室外，在四周无人之下打开。」

「他把箱子打开后听到一个喀擦声，于是将它扔开，之后就听到爆炸声。...爆炸时箱子虽然不在指挥官手上，他的手仍因此受伤，他也感受到爆炸冲击。」

西班牙高等法院已朝疑似恐怖攻击事件的方向，对这起攻击展开调查。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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