误公布逾6000名弱势移民个资 美移民局惹议

（法新社洛杉矶30日电） 美国移民暨海关执法局（ICE）今天表示，超过6000名寻求免受迫害的移民个资不小心被公布在移民暨海关执法局网站上。专家指出，此举恐置这些移民于险境，害他们遭到报复。

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这些遭公布的个资包含申请庇护者的姓名、案件状态和拘留地点，这些资料28日被上传到移民暨海关执法局网站首页，曝光时间长达5个小时。

据说这些外泄的资讯包括逃离中国、俄罗斯和伊朗专制政权，及试图逃离世界上无法纪地区的暴力帮派的人士的相关细节。

维权人士指出，个资外泄可能导致这些弱势移民遭到报复。

移民暨海关执法局表示：「2022年11月28日进行例行更新时，一份文件被误张贴到ICE.gov约5个小时，内容包含移民暨海关执法局拘留下约6000名非公民者的姓名和其他个人可辨识身分资讯，以及移民资讯。」

「这虽为无心之过，但资料公布违反了政策，本局正在调查此事，并采取一切必要的纠正措施。」

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）报导，所有受到影响的人都在移民暨海关执法局的拘留下。

旧金山加州大学哈斯汀法学院 （UC Hastings College of the Law）性别与难民研究中心（Center for Gender and Refugee Studies）的法务主任布基（Blaine Bookey）指出，这种外泄事件会让弱势族群面临极大风险。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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