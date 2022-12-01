马克宏痛批美国补贴方案 对法国企业超级激进

（法新社华盛顿30日电） 法国总统马克宏在美国华府进行罕见的国是访问第一天就开轰。他今天告诉国会议员，美国为支持本土制造商而提供的补贴，对法国企业来说相当不利。

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法新社记者听到马克宏（Emmanuel Macron）告诉国会议员和商界领袖：「这对我们的商界人士来说相当不利。」明天大部分时间马克宏将与美国总统拜登会晤。

马克宏指的是拜登的标志性政策，称为「降低通膨法案」（IRA），这项法案将向环保产业投入数十亿美元，并大力支持美国制造商。

白宫认为降低通膨法案是重振美国制造业和促进可再生技术的开创性努力，但欧盟各国政府却表示不满，威胁要透过补助自己国家的绿色经济领域来发动贸易战。

马克宏直言不讳地说他只是想「被当作好朋友一样得到尊重」，除掉精心设计的国是访问伪装，目的是要庆祝历史悠久的美法关系，并解决美国和欧盟间较为棘手的问题。

马克宏说：「我不想成为销售美国产品的市场，因为我有和你们完全一样的产品。」他并强调法国的中产阶级也需要就业。

他说：「降低通膨法案带来的后果可能是你的问题解决了，但我的问题反而增加了。很抱歉我说的这么直接。」

© 2022 AFP