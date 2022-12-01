马斯克提和平协议惹议 泽伦斯基邀亲访乌克兰

（法新社基辅30日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天批评全球首富马斯克（Elon Musk）对结束俄乌战争提出的和平协议，邀请马斯克亲自访问遭战火蹂躏的乌克兰。

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今年10月，美国亿万富豪马斯克在推特（Twitter）提出和平协议，建议于联合国监督下在乌克兰俄占区再度举行公投、承认俄罗斯对克里米亚半岛的主权，并给予乌克兰中立地位，引发轩然大波。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天出席「纽约时报」举办的活动时似乎嘲讽马斯克的提议，称他应该亲自到乌克兰看看。

根据纽时「交易录峰会」（DealBook Summit）提供的影片连结，泽伦斯基说：「我觉得如果不是有人影响他（马斯克），就是他自己骤下结论。」

他说：「如果你想要了解俄罗斯在这里做了什么－来乌克兰一趟，就可以亲眼目睹这一切。到时候，你再告诉我该怎么结束这场战争，还有这场战争是由谁发起，以及什么时候才能结束。」

同时也是特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）创办人的马斯克10月发起民调，让超过1亿名跟随者对俄乌和平计画投票。

泽伦斯基也发起推特民调回敬，问「你比较喜欢哪一个马斯克」，选项有「力挺乌克兰的马斯克」以及「支持俄罗斯的马斯克」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日挥军入侵乌克兰，号称要让这个亲西方国家「去纳粹化」。

蒲亭下达部分动员令并威胁将动用核武后，呼吁乌克兰停止敌对行动并展开谈判。但泽伦斯基表示，只要蒲亭还是俄罗斯领导人，他绝对不会与俄罗斯谈判。

© 2022 AFP