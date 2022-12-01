27岁男遭安全部队击毙 伊朗国脚悼：儿时队友

（法新社巴黎30日电） 伊朗一名男子在庆祝世界杯足球赛伊朗国家代表队输给美国队后，惨遭安全部队击毙，伊朗国家队球员贴文此人是自己的「儿时队友」，还说伊朗年轻人不应遭此待遇。

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伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因头巾不符合规定，9月13日在伊朗首都德黑兰被警方拘捕后陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗议浪潮，遭到当局强硬镇压。许多人为了对政府血腥镇压行动做出回应，拒绝支持伊朗世足国家队。

伊朗昨天晚间在卡达世足赛遭世仇美国淘汰出局，人权团体指出，27岁的萨马科（Mehran Samak）在首都德黑兰西北方里海沿岸城市安萨利（Bandar Anzali）鸣按汽车喇叭庆祝后遭击毙。

曾在这场「美伊大战」上场的伊朗当家中场球员埃札图拉希（Saeid Ezatolahi）透露自己认识萨马科，并贴出一张两人当年在少年足球队的合影。埃札图拉希来自安萨利。

埃札图拉希在社群媒体Instagram的限时动态中表示：「昨晚痛苦输球后，你逝世的消息在我心上燃起一把火。」他形容萨马科是自己的「儿时队友」。

他并未就萨马科丧命的情况置评，但表示：「有一天，面具将落下，真相终将大白。」

他还说：「我们的年轻人不应得到这种待遇。我们的国家不应受到这种对待。」

© 2022 AFP