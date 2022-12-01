Fleetwood Mac主唱兼键盘手克里斯汀麦克维过世 享寿79岁

（法新社伦敦30日电） 获葛莱美奖的传奇摇滚乐团佛利伍麦克合唱团（Fleetwood Mac）主唱、词曲创作者兼键盘手克里斯汀麦克维今天因罹病过世，享寿79岁。

广告 继续浏览后续

克里斯汀麦克维（Christine McVie）的家人在她的官方脸书页面上发声明表示，她在「短暂患病」后于今天早上在医院「安详」离世。声明也指出，「她有家人的陪伴。」

「在这个极其痛苦的时刻」克里斯汀麦克维的家人要求外界尊重隐私，并希望「每个人都将克里斯汀留在心中，记住一个不可思议的人、受人爱戴和尊敬的音乐家一生」。

佛利伍麦克合唱团在另一份声明中表示，「无法用言语」来形容乐团对克里斯汀麦克维逝世的悲伤。史蒂薇尼克斯（Stevie Nicks）和米克佛利伍（Mick Fleetwood）在社群媒体上发布这则声明。

声明指出：「她是乐团中最好的音乐家，也是生活中最好的朋友。无论是个人还是团体，我们都深深珍惜克里斯汀，并感谢我们拥有的美好回忆。」

克里斯汀麦克维在佛利伍麦克合唱团于1967年成立几年后加入，并创作不少脍炙人口的歌曲，包括Little Lies、Everywhere和Songbird。

佛利伍麦克合唱团于1998年进驻摇滚名人堂，在全球销售超过1亿张唱片，被认为是有史以来最成功的乐团之一。

佛利伍麦克合唱团成为1970年代和1980年代最着名的乐团之一，成员阵容有米克佛利伍、克里斯汀和前夫约翰麦克维（John McVie）、史蒂薇尼克斯以及林赛白金汉（Lindsey Buckingham）。

© 2022 AFP