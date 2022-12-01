UN公布全球网路评估报告 10岁以上人口3/4有手机

（法新社日内瓦30日电） 联合国国际电信联盟（ITU）今天发布一份报告，对于区域及全球手机持有情况的首度评估显示，目前10岁以上人口之中近3/4持有手机，这为民众更广泛使用网路开拓了可能性。

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这份报告指出，2022年全球10岁以上人口有73%持有手机，并称「手机是使用网路的最普遍途径，手机持有率可作为网路可用性及使用机会的指标」。

但报告警告，手机持有率仍然高于网路使用率，尤其是在低所得国家。

国际电信联盟经济学家盖格（Thierry Geiger）告诉法新社，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发第一年的2020年，全球上网人数也出现大幅增长。

国际电信联盟表示，毫不意外地，富裕国家的手机持有率最高，目前大约95%人口持有手机，而低所得国家持有率最低，仅约49%。

国际电信联盟指出，全球约有1/3人口从未上过网，但上网人数持续攀升，全球估计有66%人口、约53亿人正使用网路。

报告也显示，全球行动宽频服务中位数价格从去年占人均国民所得毛额（GNI）的1.9%，降至目前的1.5%，但对于大多数低所得经济体的一般消费者而言仍太高，这些国家民众在基本行动数据方面的平均花费占其平均收入9%。 国际电信联盟呼吁，所有国家都应确保宽频连接费用是可负担的，也就是让费用低于人均GNI的2%。

尽管连线费用看似持续下降，但盖格警告，其他生活必需品的花费增加，可能会让许多人被迫「下线」。

© 2022 AFP