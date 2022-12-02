中国在多伦多设点危害侨民 加拿大召见大使了解

（法新社渥太华1日电） 加拿大获报中国在多伦多地区设立「流氓警察」的据点，骚扰在加拿大的中国侨民，加国官员告诉国会议员，当局已经召见中国驻渥太华大使，并要求做出解释。

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加拿大高阶外交官员厄普（Weldon Epp）在加拿大国会的加中关系特别委员会中表示，对总部设在西班牙的人权组织 「保护卫士」（Safeguard Defenders）近期公布的资讯感到担忧，因为这份报告显示中国在全球设立超过50个警侨事务海外服务站，当中有3个在多伦多。

当被问到加拿大联邦警察正在调查这些警察局的问题时，厄普说：「我们有过几次接触，我们找了大使不少次，也表达了我们深切的担忧。」

中国否认他们在外国领土展开警务行动的指控，并称分别位于一处民宅、一个单层的商用建筑、一家便利商店中的3处地点，设立目的只是为了提供海外中国人驾照更新等服务。

厄普说：「加拿大政府已正式要求中国政府考虑到在加拿大境内所有不符合维也纳公约（Vienna Convention）的活动，并确保停止这些活动。」

根据维也纳公约，领事和行政服务应由大使馆和领事馆提供。

厄普表示，加拿大正考虑「根据他们的反应，就我们如何推进这项工作做进一步决定」。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）10月曾表示，他们正在调查与所谓「警察局」有关的犯罪活动报告，并称有中国侨民遭到骚扰。

加拿大皇家骑警补充说：「加拿大皇家骑警非常重视生活在加拿大的人民安全受威胁情事，并清楚外国可能会试图恐吓或伤害加拿大境内的群体或个人。」

根据「保护卫士」，中国特工会向某些中国公民施压，要他们返回中国接受刑事指控。

「保护卫士」9月的一份报告中表示，这些「警察局」存在的目的，远比北京当局承认的「更阴险且完全非法」，包括跟踪和追捕目标。

© 2022 AFP