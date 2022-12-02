反防疫封控示威后 中国进一步放宽防疫规范

（法新社北京2日电） 中国大陆各城市今天都出现进一步松绑防疫限制的情况。在历经一波全国性要求结束严格封控、更多政治自由的示威后，各地陆续放宽筛检与隔离规范。

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对严格清零防疫愤慨与沮丧导致上周末大陆各地出现数十年所未见的示威潮，许多人走上街头。

在这一波抗议风潮下，不少城市开始放宽新冠防疫限制，例如取消支撑严格清零政策的每日大规模核酸检测。但在此同时，当局也以在街头安排大批维安人力、网路审查等遏止示威延续。

成都今天不再要求需持近日筛检阴性证明才能进入公共需场所或搭地铁，人们仅需有健康码绿码证明没到过高感染风险地区即可。

在北京，卫生当局昨天呼吁各医院不要拒收没有48小时内核酸检测阴性的病患。

官方「人民日报」今天一篇分析，援引多位卫生专家 支持地方政府调整为允许确诊者居家隔离。法新社认为这代表调整现行一率要求确诊者要到政府所设检疫设施隔离的规范。

中国国务院副总理孙春兰昨天表示，中国的疫苗完全接种率超过90%，加上Omicron病毒致病力在减弱，「为进一步优化完善防控措施创造了条件」。

她在谈话里与昨天的会议都未提及清零政策，显示影响经纪与日常生活的清零政策可能很快出现放宽。

© 2022 AFP