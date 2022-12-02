哈利梅根纪录片释预告 恰逢英王室再卷种族歧视

（法新社伦敦1日电） Netflix今天公布众所期待的纪录片「哈利王子与梅根」（Harry & Meghan）预告，这部纪录片将分成6个系列，揭露哈利与梅根的王室生活。

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哈利与梅根的挚友，同时也是夫妇俩的传记作家斯考比（Omid Scobie）在推特发文称，纪录片将于12月8日上线，并表示片中分享了「两人爱情故事的另一面，以及他们面对的挑战」。

长1分12秒的前导预告以哈利与梅根相处的一幕幕快乐画面开始，中途画面一转，可以看到梅根低头掩面，还有大批媒体镜头。

哈利的声音旁白说，「没人知道台面下发生的事，我必须尽一切所能保护家人」。镜头闪过哈利与梅根从小到大的成长画面，接着一幕是梅根双手拭泪，身旁的哈利头向后仰，似乎满是沮丧。

然后是梅根现身说：「关系如此重大的时候，也要听听我们的说词才合理吧？」

预告片发布时机，正逢哈利王子的兄长王储威廉王子及凯特王妃高调访美，以及英国王室又碰上种族歧视争议。

威廉王子高龄83岁的教母赫西（Susan Hussey）被卷入这起事件，迫使威廉不得不与她保持距离。

据称赫西11月29日出席白金汉宫的慈善酒会时，不断用歧视字眼，逼问英国黑人慈善机构Sistah Space创办人富拉尼（Ngozi Fulani）的出身。

哈利和有非裔血统的美国女演员梅根过去曾指控英国王室内部种族歧视，这也是两人在约3年前毅然决然离开王室的原因之一。

威廉王子和凯特王妃这趟为期3天波士顿旅程的重头戏，是12月2日晚间众星云集的「为地球奋斗奖」（Earthshot Prize）颁奖典礼。英国王室内部人士形容这项颁奖典礼是威廉王子的「超级杯时刻」（Superbowl moment）。

然而，斯考比分享纪录片预告时发布推文说，「如果明天是威廉王子的超级杯，那现在这就是你们的中场秀」。

除了这部纪录片外，哈利王子也计划于明年1月10日推出回忆录「备胎」（Spare，暂译），料将曝光更多王室内幕。416页回忆录将以16种语言发行，并有哈利朗读的有声书版本。

© 2022 AFP