日本爆冷胜西班牙晋级世足16强赛 球迷赞武士精神

（法新社东京2日电） 日本在世界杯分组赛爆冷战胜西班牙，取得晋级资格，当终场哨声响起时，激动的球迷涌入东京涩谷Scramble广场，庆祝一场几乎没人敢梦想的胜利。德国球迷则黯然接受淘汰结果。

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日本队在关键一战以2比1赢得胜利后，人群欢呼：「日本太棒了！日本太棒了！」并唱起足球歌曲「日本加油（Vamos Nippon）」，挥舞日本国旗。

狂欢的球迷穿着日本队招牌蓝色球衣，有些人戴着帽子抵御早晨的寒冷，与穿西装正在上班途中的通勤族混在一起。

36岁球迷桥本宗裕（Munehiro Hashimoto，译音）身穿日本球衣，头戴一顶自制蓝武士头盔，两侧有「必胜」和「侍魂」（武士精神）字样。他说：「我认为这场比赛有点艰难。」

「比赛（日本时间）凌晨4点开始，所以我在家里看。然后他们赢了，所以我冲到这里。我们办到了！」

庆祝不仅限于街头，日本首相岸田文雄在推特上表达了他的「喜悦」，称赞日本队总教练森保一（Hajime Moriyasu）和他的团队。

岸田推文写道：「森保教练和球员们在巨大压力下，在有史以来最重大、最关键的比赛取得了这一精彩成绩。我想对团队的积极努力表达由衷的敬意。」

岸田文雄还打电话给森保一说：「全日本都很兴奋，你们给了我们勇气和能量。」日本队以1比0遭哥斯大黎加队击败时，森保一曾受到不小压力。

天亮后涩谷人潮逐渐散去，身上披着日本国旗的28岁男子?口正树（Masaki Higuchi，译音）却流连忘返。

他谈到日本队时说：「他们面对一些难难时刻，但我认为他们最终展现出武士精神！」

© 2022 AFP