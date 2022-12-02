日本「食人魔」佐川一政逝世 享寿73岁

（法新社东京2日电） 犯下巴黎食人事件、有「神户食人魔」称号的佐川一政于11月24日逝于肺炎，享寿73岁。他曾杀害一名荷兰籍女大生并食用人肉，但不曾为此坐牢，之后返国将食人经历写书出版。

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佐川一政的弟弟佐川纯，以及佐川的友人在声明中表示，丧礼仅限亲人参加，未规划公开追悼仪式。

1981年，兵库县神户市出身、当时正在巴黎留学的佐川犯下食人事件，震惊世界。他邀请荷兰籍的同学哈特维尔特（Renee Hartevelt）到家里，持枪射杀她后奸尸，还在接下来数天食用她的部分躯体。

佐川后来试图弃尸于布洛涅森林（Bois de Boulogne）。他在数天后被捕，向警方坦承犯案。 然而，法国医学专家于1983年认定佐川的状况不适合接受审判，以他犯案时处于「心神丧失状态」将他不予起诉。他一开始被收容在精神病院，接着于1984年被遣送回日本。

哈特维尔特的家属当时矢言要让佐川在日本被起诉，好让「杀人犯永远无法逍遥法外」。

佐川一返国，就被日本当局判定心智正常，唯一的问题是「人格异常」，不需要住院。但因为法国方面认为此案已结，日本当局无法取得案件资料。

佐川毫不掩饰罪行，还利用恶名来牟利，包括写了一本有如小说的回忆录「在雾中」，在书里用生动的细节描述那起谋杀案。

日本剧作家唐十郎以这件案子为题材，撰写「佐川君的来信」，获得1982年芥川赏。

此案细节令人发指，佐川也毫无悔意，但他仍赫赫有名，返国后经常接受国内外媒体访问，甚至参与色情电影拍摄。他的案子也成为滚石乐队（Rolling Stones）和行刑者合唱团（The Stranglers）的歌曲创作灵感。

佐川晚年与弟弟一起生活，据说在经历中风等一连串健康问题之后，得坐轮椅过日子。

但他始终没有表现出后悔或想要改过自新的样子，他2013年接受Vice媒体访问时，一边注视着日本女性的海报，一边说：「我觉得她们尝起来会很美味。」

佐川曾经在其他访谈和2017年的纪录片「食人录」（Caniba）中描述案件细节，以及他对食人这件事仍深深着迷。

两名纪录片导演花了数月与佐川兄弟待在一起，事后表示对这段经历感受「十分矛盾」。

导演之一帕拉维尔（Verena Paravel）说：「我们反感至极，但又沉迷其中，我们想要了解这一切。」

© 2022 AFP