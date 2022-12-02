美军次世代匿踪轰炸机B-21将公开 能够无人驾驶

（法新社华盛顿2日电） 美国空军今天将公开新型高科技匿踪轰炸机B-21「突击者」（Raider），能装载核子与传统武器，并且具备无人驾驶功能，是美军数十年来首款新型轰炸机，预计明年首飞。

广告 继续浏览后续

B-21每架造价将达近7亿美元（约新台币217亿元），这款新机将用来逐渐替换冷战时期首飞的美军B-1与B-2轰炸机。

美国空军发言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）告诉法新社：「B-21将成为我们未来轰炸部队的骨干。它将具备的航程、进出与搭载武器能力，足以穿透竞逐最激烈的威胁环境，并对全球各地任何目标构成危险。」她说，美国空军计划采购至少100架。

制造商诺斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）表示，在它位于加州帕姆戴（Palmdale）的工厂，有6架B-21正处于不同的组装及测试阶段。公开仪式也将在这座工厂举行。

B-21的许多性能目前仍保密，但应该能较美国空军机队现有轰炸机大幅提升功能。

针对新的无人驾驶能力，史堤芬尼克表示，B-21是「有备无患，但是否采行无人驾驶尚未做出决定」。

此外，B-21具有「开放架构」特性，意味能够更容易且更快速进行升级。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）研究员尼尔森（Amy Nelson）指出，B-21正是设计成能够进化。「『开放架构』允许未来可整合改善后的软体（包括自动功能），好让飞机不会太快过时。」

她还说：「B-21比前几代轰炸机精致许多，真的有现代感。（不像B-2，）它不仅具备双能（dual-capable），也就是核子与传统武装飞弹皆能发射；还能发射长程及短程飞弹。」

诺斯洛普格拉曼并表示，B-21将具备「次世代匿踪技术」，它正在使用「新的制造技术与材料」来生产这款轰炸机，但未进一步具体说明。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP