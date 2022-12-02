肯伊威斯特称爱纳粹 推特又被封、媒体收购告吹

（法新社洛杉矶2日电） 美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特昨天在直播中戴着头套，宣称他热爱纳粹、钦佩希特勒，不仅使其收购社交媒体平台Parler的交易喊卡，其推特帐号今天也再次因违反规定被停权。

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肯伊威斯特（Kanye West）昨天以黑色头套的奇怪装扮，参加资讯战（Infowars）网站由知名阴谋论者琼斯（Alex Jones）主持长达数小时的节目，期间他大肆宣扬罪恶、色情和魔鬼，并多次表示：「我喜欢希特勒。」

肯伊威斯特说：「纳粹是暴徒，做了非常糟糕的事…但他们也做过好事，我们必须停止一直诋毁纳粹…我爱纳粹。」

尽管他用头套遮住全脸，看不到眼睛或嘴巴，但毫无疑问就是他。

琼斯在他们交谈时称呼他威斯特（West），Infowars网站也称这是对他的访问，过程中琼斯拿起威斯特的手机，并用他的帐号发布一则即时推文。

威斯特曾暗示他将于2024年竞选美国总统、并公开谈论自己与精神疾病的对抗，但他古怪的行迳持续引发关注。

在这次惊人演出过后数小时，备受保守派喜爱的社群媒体平台Parler表示，肯伊威斯特收购该公司的交易案已取消。

不只如此，肯伊威斯特的推特（Twitter）帐号恢复不到2个月后，再次被停权。

自诩为「言论自由绝对拥护者」的推特老板马斯克（Elon Musk）10月入主推特后，欢迎现已改名为「肯爷」（Ye）的肯伊威斯特回归。

但马斯克昨晚在最新推文中表示：「我尽力了，尽管如此，他再次违反我们禁止煽动暴力的规定。帐号将被停权。」

推特未立即对此事做出评论。

© 2022 AFP