芬兰总理：单独应战俄国 欧洲还不够强大

（法新社雪梨2日电） 芬兰总理马林（Sanna Marin）今天「极度诚实地」评估欧洲在俄乌开战后的应对能力，直言不讳「我们还不够强大」，无法单独挺身应战莫斯科。

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芬兰申请成为北大西洋公约组织（NATO）成员国，马林在访问澳洲时表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）入侵邻国乌克兰并占领了土地，不但暴露了欧洲在应对俄罗斯时的弱点，也显示战略上的失误。

马林告诉雪梨智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute）说：「我必须非常诚实、十分残忍地告诉大家，欧洲现在还不够强大。如果没有美国，我们就会有大麻烦。」

马林坚称，必须「不惜一切代价」给予乌克兰各种援助以赢得战争，并称美国向基辅提供武器、金援和必要的人道援助发挥关键性作用，重击俄罗斯的攻势。

她说：「当涉及欧洲国防、欧洲国防工业时，我们必须确保我们正在营造这些能力，确保能因应各种不同情势。」

芬兰在约105年前从俄国独立，之后于冬季战争迎战苏联军队时，尽管火力严重不足却仍展开迎头痛击，令入侵的苏联折兵损将伤亡惨重。

37岁的马林谴责欧盟政策太过于强调与蒲亭交好的重要性，并说欧盟应该听听苏联解体前附属国家的意见。

诸如爱沙尼亚和波兰等国家自2004年加入欧盟以来，一直敦促成员国要对蒲亭采取更强硬立场，但法国、德国、义大利和希腊当时持缓和立场，倾向与莫斯科建立更密切的经济关系。

马林说：「我们应早点听波罗的海国家和波兰这些朋友的意见。」

她表示：「长久以来，欧洲制定对俄罗斯战略，都是在加强与俄经济关系，向俄罗斯购买能源…我们以为这能防止战争。」

「结果这种做法，已证实是完全错误。」

马林说：「俄国不关心经济关系，不在乎被制裁，对这些一点都不在意。」

© 2022 AFP