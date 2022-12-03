克里姆林宫：拒绝接受俄油价格60美元上限

（法新社基辅3日电） 俄罗斯今天表态拒绝接受欧洲联盟（EU）、七大工业国集团（G7）和澳洲同意的60美元石油价格上限。克里姆林宫还宣称，总统蒲亭可能亲自访问莫斯科声称已并吞的乌国东部地区。

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法新社报导，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉国内媒体，「我们不会接受这个价格上限」。他还说，全球第二大原油出口国俄罗斯正就西方国家的举动进行「分析」。

每桶60美元的俄油价格上限将于5日或不久后生效，同时欧盟也将对俄罗斯原油海运实施禁运。

禁运将让俄罗斯原油无法透过海运运往欧盟。由于俄油占欧盟石油总进口量的2/3，此举可能让俄国损失数十亿欧元的战争资金。

克宫还表示，总统蒲亭（Vladimir Putin）将「适时」访问已并吞的乌克兰东部顿巴斯（Donbas）地区。但培斯科夫并未说明蒲亭出访的具体时间。

蒲亭和克宫高阶官员先前已再三强调，俄国不会提供石油给那些实施价格上限的国家。

基辅则对俄油上限措施表示欢迎。乌克兰总统府幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）指出，「我们总能达到目标，俄罗斯经济将会被毁掉，俄国会付出代价，为所有罪行负起责任。」

目前俄罗斯乌拉尔（Urals）原油的市场价格约为每桶约65美元，略高于60美元，因此在短期内，该措施可能仅会产生有限的影响。

© 2022 AFP